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"سي ان ان" عن مصدر إسرائيلي: الوسطاء نقلوا رسالة مفادها أن السنوار يريد التوصل لوقف النار في غزة

Lebanon 24
11-08-2024 | 16:57
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