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سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية: اندلاع حريق في الجليل الغربي جراء سقوط صواريخ

Lebanon 24
11-08-2024 | 19:06
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