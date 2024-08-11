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"يديعوت أحرنوت": لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات جراء القصف الصاروخي على مدينة نهاريا وضواحيها

Lebanon 24
11-08-2024 | 19:21
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