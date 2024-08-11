Advertisement

أخبار عاجلة

"القناة 14 الإسرائيلية": تم إطلاق 30 صاروخاً على الأقل اعترضت الدفاعات الجوية بعضها

Lebanon 24
11-08-2024 | 19:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن "القناة 12" الإسرائيلية: حزب الله أطلق خلال 24 ساعة 8 مسيرات على الأقل باتجاه مناطق متفرقة بالجليل الأعلى
lebanon 24
12/08/2024 02:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"التايمز" البريطانية: إذا أطلق حزب الله جميع هذه الصواريخ في رشقات ضخمة فإنها ستطغى على الفور على الدفاعات الجوية الإسرائيلية
lebanon 24
12/08/2024 02:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12 الإسرائيلية": تضرر مبنى في شتولا في الجليل الغربي بعد إطلاق 4 صواريخ من لبنان
lebanon 24
12/08/2024 02:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: غانتس يجري اتصالاً مع نتنياهو ويبلغه بأن حزبه سيدعم "أي خطة مسؤولة" لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
12/08/2024 02:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:31 | 2024-08-11
19:21 | 2024-08-11
19:06 | 2024-08-11
18:54 | 2024-08-11
18:51 | 2024-08-11
18:31 | 2024-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24