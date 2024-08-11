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"القناة 14 الإسرائيلية": تم إطلاق 30 صاروخاً على الأقل اعترضت الدفاعات الجوية بعضها
Lebanon 24
11-08-2024
|
19:24
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