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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على جنوب لبنان عقب إطلاق نحو 30 صاروخًا باتجاه نهاريا والمناطق المحيطة بها

Lebanon 24
11-08-2024 | 23:41
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