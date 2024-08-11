30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على جنوب لبنان عقب إطلاق نحو 30 صاروخًا باتجاه نهاريا والمناطق المحيطة بها
Lebanon 24
11-08-2024
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنيين في كيبوتس منارة إثر إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان (الشرق)
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنيين في كيبوتس منارة إثر إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان (الشرق)
12/08/2024 08:59:15
12/08/2024 08:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه مسغاف عام في الجليل الأعلى
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه مسغاف عام في الجليل الأعلى
12/08/2024 08:59:15
12/08/2024 08:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن الجيش: معظم الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجليل الغربي سقطت في الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن الجيش: معظم الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجليل الغربي سقطت في الأراضي اللبنانية
12/08/2024 08:59:15
12/08/2024 08:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات
12/08/2024 08:59:15
12/08/2024 08:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيّون يتهافتون على "موتور" البنزين!
Lebanon 24
اللبنانيّون يتهافتون على "موتور" البنزين!
03:15 | 2024-08-11
11/08/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يُنهي حرب لبنان "دبلوماسياً".. جنرالٌ إسرائيلي يعلنه
Lebanon 24
أمرٌ يُنهي حرب لبنان "دبلوماسياً".. جنرالٌ إسرائيلي يعلنه
15:00 | 2024-08-11
11/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأولى من نوعها في لبنان".. كنيسة "سيدة الفرح" في زحلة تخطف الأنظار
Lebanon 24
"الأولى من نوعها في لبنان".. كنيسة "سيدة الفرح" في زحلة تخطف الأنظار
02:30 | 2024-08-11
11/08/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجّة "نزوح الضاحية".. قرارٌ من "سماسرة الشقق"
Lebanon 24
بعد ضجّة "نزوح الضاحية".. قرارٌ من "سماسرة الشقق"
02:45 | 2024-08-11
11/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيرّد "حزب الله" قبل عيد السيدة؟
Lebanon 24
هل سيرّد "حزب الله" قبل عيد السيدة؟
02:00 | 2024-08-11
11/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:56 | 2024-08-12
الحكومة البريطانية: نعمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد ولن ندخر أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة
01:52 | 2024-08-12
بريطانيا: يجب إنهاء المعارك الآن بغزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس
01:51 | 2024-08-12
قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون بالعمل على التوصل لوقف النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين
01:50 | 2024-08-12
تأكيد فرنسي ألماني بريطاني في دعم جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
01:49 | 2024-08-12
الحكومة البريطانية تدعو إيران وحلفاءها إلى الإحجام عن شن هجمات من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية
01:45 | 2024-08-12
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو حذر وزراءه من أن الأيام المقبلة مصيرية وطلب منهم عدم الإدلاء بتصريحات للإعلام حول الشأن الأمني
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
12/08/2024 08:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
12/08/2024 08:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
12/08/2024 08:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24