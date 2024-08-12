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الفلبين: سنحتج لدى بكين بشأن الحادثة الجوية فوق منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
12-08-2024 | 00:19
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