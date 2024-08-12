Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: فرق الإطفاء تكافح حرائق عدة اندلعت في الجليل الغربي إثر قصف صاروخي من لبنان فجراً

Lebanon 24
12-08-2024 | 01:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرق الإطفاء الإسرائيلية تكافح 3 حرائق في الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
lebanon 24
12/08/2024 12:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: فرقنا تعمل على إخماد حرائق اندلعت بالجليل شمال إسرائيل نتيجة إطلاق قذائف من لبنان
lebanon 24
12/08/2024 12:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن الجيش: معظم الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجليل الغربي سقطت في الأراضي اللبنانية
lebanon 24
12/08/2024 12:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: اندلاع حرائق في مناطق مختلفة بالجليل إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان
lebanon 24
12/08/2024 12:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:13 | 2024-08-12
05:09 | 2024-08-12
05:07 | 2024-08-12
05:02 | 2024-08-12
05:01 | 2024-08-12
04:55 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24