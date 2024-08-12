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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو حذر وزراءه من أن الأيام المقبلة مصيرية وطلب منهم عدم الإدلاء بتصريحات للإعلام حول الشأن الأمني

Lebanon 24
12-08-2024 | 01:45
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