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بن غفير في رسالة لنتنياهو: سننسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار

Lebanon 24
12-08-2024 | 02:23
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