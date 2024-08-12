Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الاسرائيلية: بن غفير أبلغ نتنياهو إنه لن يؤيد الصفقة التي تجري مناقشتها حاليًا وقال: "لا يوجد تغيير في موقفنا إنها صفقة غير مشروعة"

Lebanon 24
12-08-2024 | 02:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القناة 12" الإسرائيلية عن رئيس الشاباك: أشعر أن نتنياهو ليس معنيا بالصفقة وإذا كان هذا صحيحا فعليه أن يخبرنا بذلك
lebanon 24
12/08/2024 12:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو لـ"القناة 14" الاسرائيلية: من الممكن أن يحدث لي ما حدث لترامب بسبب التحريض ضدي وعائلتي
lebanon 24
12/08/2024 12:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 12: نتنياهو سيجتمع مع بن غفير بعد طلبه الدخول إلى الحكومة المصغرة مقابل تأييد قانون الحاخامات
lebanon 24
12/08/2024 12:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي يقول انه لم يحن الوقت بعد لصفقة إنهاء الحرب ويحذر نتنياهو من توقيع صفقة "استسلام"
lebanon 24
12/08/2024 12:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:13 | 2024-08-12
05:09 | 2024-08-12
05:07 | 2024-08-12
05:02 | 2024-08-12
05:01 | 2024-08-12
04:55 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24