القناة 12 الاسرائيلية: بن غفير أبلغ نتنياهو إنه لن يؤيد الصفقة التي تجري مناقشتها حاليًا وقال: "لا يوجد تغيير في موقفنا إنها صفقة غير مشروعة"

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