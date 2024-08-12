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إذاعة الجيش الإسرائيلي: القرار النهائي بشأن الهجوم المباشر لم يُتخذ بعد وهو بيد المرشد الإيراني

Lebanon 24
12-08-2024 | 03:30
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