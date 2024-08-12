Advertisement

أخبار عاجلة

الغارديان عن يائير غولان: رؤيتنا هي حل الدولتين لكننا في حالة صدمة فقدنا الشعور بالأمن والناس لا يثقون بالجيش

Lebanon 24
12-08-2024 | 03:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد خيبة أمله في دفاعاته... الجيش الأميركي في حالة صدمة
lebanon 24
12/08/2024 12:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم حزب العمل الإسرائيلي المعارض يائير غولان: نتنياهو كان ولا يزال يشكل خطرا فعليا على مستقبل وأمن الدولة (الجزيرة)
lebanon 24
12/08/2024 12:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان: تسجيلات سموتريتش التي تكلم فيها عن مخططه لضم الضفة هو إعلان حرب على دولة إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
12/08/2024 12:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان: من يفضل تركيبة سياسية بائسة يقوض وجود الدولة والتضامن الاجتماعي (الجزيرة)
lebanon 24
12/08/2024 12:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:13 | 2024-08-12
05:09 | 2024-08-12
05:07 | 2024-08-12
05:02 | 2024-08-12
05:01 | 2024-08-12
04:55 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24