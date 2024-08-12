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قائد سلاح الجو الإسرائيلي يقرر إلغاء سفر الطيارين في سلاح الجو خارج البلاد تحسبا للهجوم الإيراني

Lebanon 24
12-08-2024 | 04:46
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