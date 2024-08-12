Advertisement

أخبار عاجلة

إسرائيل تصر على البقاء في محيط المعبر ومحور فلادلفيا والتدخل للتفتيش والاستجواب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-08-2024 | 04:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: سكان خط المواجهة في شمال إسرائيل مطالبون بالبقاء بمحاذاة المناطق الآمنة حتى إشعار آخر (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/08/2024 12:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقر بقصف مواقع في محيط مدرستين في غزة ويقول إنه استهدف "مراكز قيادة لحماس" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/08/2024 12:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يؤكد على حق طهران في رد مناسب ورادع ضد إسرائيل لضمان الاستقرار الإقليمي (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/08/2024 12:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر لسكاي نيوز عربية: إسرائيل تقترح فتح معبر رفح بإدارة أشخاص مدنيين لا يرتبطون بأجهزة الأمن الفلسطينية
lebanon 24
12/08/2024 12:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:21 | 2024-08-12
05:20 | 2024-08-12
05:13 | 2024-08-12
05:09 | 2024-08-12
05:07 | 2024-08-12
05:02 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24