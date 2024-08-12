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أ ف ب: روسيا توسّع نطاق إجلاء السكان في منطقة كورسك التي تتعرض لهجوم أوكراني

Lebanon 24
12-08-2024 | 05:21
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