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الميادين: قوات الاحتلال وزّعت في بلدة العيسوية شمالي شرقي القدس المحتلة منشورات من قبل مسؤول المخابرات لتهديد الأهالي بأنّها ستعتدي على أبنائهم

Lebanon 24
12-08-2024 | 05:25
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