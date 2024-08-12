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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مستمرون في اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة في إطار خطّة الطوارئ الحكومية لمواجهة الظروف الصعية التي نمر بها وكل الاحتمالات التي قد تحصل

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:18
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