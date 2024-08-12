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ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية ناشطة في أكثر من اتجاه لوقف التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان وعلى خط آخر للتوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:18
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