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أخبار عاجلة
منظمة التحرير الفلسطينية للحدث: لا يمكن الحديث عن فصل القطاع عن الضفة
Lebanon 24
12-08-2024
|
06:20
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