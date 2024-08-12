ميقاتي: الرّسالة الأبلغ التي نشدد عليها في كل اللقاءات والاتصالات الديبلوماسية هي تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 والذي يمثّل حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان

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