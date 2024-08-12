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ميقاتي: الرّسالة الأبلغ التي نشدد عليها في كل اللقاءات والاتصالات الديبلوماسية هي تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 والذي يمثّل حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:21
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ميقاتي: أَبلَغنا الدولَ الشقيقةَ والصديقةَ انّنا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب لأننا نسعى الى استقرارٍ دائم ٍمن خلال استرجاع الأجزاءَ المحتلةَ مِن جنوبِنا الغالي والتزامِ العدوِّ الإسرائيليّ تطبيقَ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكلِّ بنودِه
lebanon 24
12/08/2024 15:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ورقة الحكومة التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان والتي أعلناها نهاية الأسبوع تحدد الأسس الواضحة للحل وأبرزها خفض التصعيد وقيام المجتمع الدولي بدور حاسم في تهدئة التوترات وكبح عدوان إسرائيل على لبنان
lebanon 24
12/08/2024 15:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ما يمكنني الكشف عنه في هذا الصدد أن سلسلة الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي اجريتها بالامس ساعدت في تكوين القناعة لدى اصدقاء لبنان بضرورة الضغط على اسرائيل لعدم الانزلاق بالاوضاع الى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته
lebanon 24
12/08/2024 15:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن هذا الشغورَ الرئاسيَّ لا ينغِّصُ وحدَهُ فرحةَ هذه المناسبةِ الوطنيّة بل كذلكَ الظروفَ الأمنيةَ التي يعيشُها لبنان، من جنوبِهِ الى بقاعِهِ وصولاً بالأمس الى الضاحيةِ الجنوبيةِ للعاصمة وذلكَ نتيجةَ العدوانِ الإسرائيليّ المستمر على سيادةِ لبن
lebanon 24
12/08/2024 15:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
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