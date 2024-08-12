ميقاتي: لبنان يتابع مع الدول المعنية ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) من دون أن تغيير كما أن التعاون بين الجيش وقوات اليونيفيل أساسي في هذه المرحلة

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