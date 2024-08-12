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ميقاتي: لبنان يتابع مع الدول المعنية ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) من دون أن تغيير كما أن التعاون بين الجيش وقوات اليونيفيل أساسي في هذه المرحلة

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:24
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