ميقاتي: ما يتمُّ ترويجه عن خلافات وتباينات بين الجيش و"اليونيفيل" ليس صحيحاً وإن كل ما يطرأ خلال تنفيذ المهمات المطلوبة يُعالج فوراً ولبنان متمسك بمهام "اليونيفيل"

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