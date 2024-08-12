وزير البيئة: هناك اعتداءات يوميّة على جنوب لبنان كما أن هناك أكثر من 100 ألف نازحٍ من المناطق الحدودية في الجنوب وهم حالياً مُوزّعون بين محافظتي النبطية والجنوب

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