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وزير البيئة: البحث مع المحافظين ركز على مسألة مراكز الإيواء والأمور اللوجستية وسنبحث خلال جلسة الحكومة الأربعاء الحاجات الأساسية لهم

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:41
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