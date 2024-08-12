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سلاح الجو الإسرائيلي يعلق سفر أفراده إلى الخارج بعد تقييم للوضع (الجزيرة)

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:56
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