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غالانت: أردت في 11 تشرين الاول الماضي مهاجمة لبنان لكن الكابينت لم يصدق على الطلب والآن لا أنصح بذلك (العربية)

Lebanon 24
12-08-2024 | 07:55
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