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مكتب نتنياهو: توجيهات رئيس الوزراء ملزمة لأعضاء الحكومة بما فيها غالانت (الجزيرة)

Lebanon 24
12-08-2024 | 09:24
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