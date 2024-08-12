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مصادر مصرية لـ"سكاي نيوز": ليس هناك إرادة سياسية لدى إسرائيل للتوصل إلى اتفاق

Lebanon 24
12-08-2024 | 10:11
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