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القيادة الوسطى الأميركية: وزير الدفاع أمر بتسريع انتقال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى منطقة عملياتنا (الجزيرة)

Lebanon 24
12-08-2024 | 10:38
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