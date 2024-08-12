مسؤول في البنتاغون لـ"سكاي نيوز": الأردن والسعودية أبلغا البنتاغون بمنع إيران وإسرائيل من استخدام أجوائهما واستعدادهما لاسقاط أي جسم قد يعبر من خلالها

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