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الخارجية الأميركية: نعتقد أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكنا (الشرق)

Lebanon 24
12-08-2024 | 12:19
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