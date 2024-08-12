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الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل تقويض قدرات الحوثيين ومنعهم من استهداف الملاحة في البحر الأحمر
Lebanon 24
12-08-2024
|
12:42
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