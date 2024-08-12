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"القناة 12" عن مصادر أمنية إسرائيلية: شكل هجوم "حزب الله" غير واضح حتى الآن وقد يسبق إيران في الرد

Lebanon 24
12-08-2024 | 13:07
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