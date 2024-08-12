Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: على الأوروبيين تحديد دورهم خلال أي ردّ على هجوم إيراني (الحدث)

Lebanon 24
12-08-2024 | 13:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: الهجوم الإيراني على إسرائيل مباشر وخلال أيام
lebanon 24
12/08/2024 22:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض ل"الجزيرة": تم إطلاع الرئيس بايدن على الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد
lebanon 24
12/08/2024 22:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سمعت أن هناك هجوما إيرانيا على إسرائيل الليلة (الحدث)
lebanon 24
12/08/2024 22:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يدين الهجوم على مجدل شمس
lebanon 24
12/08/2024 22:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:25 | 2024-08-12
15:23 | 2024-08-12
15:16 | 2024-08-12
14:49 | 2024-08-12
14:48 | 2024-08-12
14:48 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24