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غالانت: إحدى نقاط الضعف التي تم اكتشافها في الحرب هي التسريبات المستمرة من المنتديات السرية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-08-2024 | 13:21
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