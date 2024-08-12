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أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة أسرى العدو أطلقا النار على أسير وقتلاه وأصيبت أسيرتان بجروح خطرة

Lebanon 24
12-08-2024 | 14:11
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