Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الكندي يحث مواطنيه على مغادرة لبنان ويقول إن خطر التصعيد حقيقي (أ.ف.ب)

Lebanon 24
12-08-2024 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة الوزراء الإيطالية تبدي قلقها الشديد من مخاطر التصعيد الإقليمي جراء التطورات في لبنان
lebanon 24
13/08/2024 00:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الهولندية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد على الحدود مع إسرائيل
lebanon 24
13/08/2024 00:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني تحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني في إطار جهود خفض التصعيد بالمنطقة (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/08/2024 00:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة والاتفاق الذي تقوده الولايات المتحدة ومصر وقطر قادر على تحقيق هذا الهدف (الجزيرة)
lebanon 24
13/08/2024 00:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:44 | 2024-08-12
16:43 | 2024-08-12
16:33 | 2024-08-12
15:39 | 2024-08-12
15:38 | 2024-08-12
15:34 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24