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رئيس وزراء البريطاني للرئيس الإيراني: الحوار البناء بين البلدين لا يمكن أن يتعزز إلا إذا "توقفت إيران عن أفعالها المزعزعة للاستقرار" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-08-2024 | 15:38
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