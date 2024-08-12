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"أي بي سي" عن مسؤولين في الخارجية الأميركية: ما زلنا متفائلين بحذر بأن إيران ستحد من نطاق ردها على إسرائيل

Lebanon 24
12-08-2024 | 15:39
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