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المركز الوطني للجيوفيزياء ومرصد الهزات الأرضية: احتمالية حدوث هزات ارتدادية في لبنان نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت سوريا

Lebanon 24
12-08-2024 | 17:46
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