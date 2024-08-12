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"أكسيوس": المنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط سيتوجه للقاهرة لمحاولة إتمام الترتيبات الأمنية على حدود مصر وغزة

Lebanon 24
12-08-2024 | 17:53
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