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"فيتش": الخسائر البشرية والإنفاق العسكري الكبير وتدمير البنية الأساسية والأضرار المستمرة بالاقتصاد والاستثمار تضرّ بالتصنيف

Lebanon 24
12-08-2024 | 18:41
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