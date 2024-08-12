Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس": وزير الخارجية الأميركي قد يتوجّه الثلاثاء إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
12-08-2024 | 19:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": المنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط سيتوجه للقاهرة لمحاولة إتمام الترتيبات الأمنية على حدود مصر وغزة
lebanon 24
13/08/2024 07:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الاميركية: مستمرون بالعمل لمنع التصعيد في الشرق الأوسط
lebanon 24
13/08/2024 07:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع وزير الدفاع الإسرائيلي جهود تهدئة التوترات في الشرق الأوسط
lebanon 24
13/08/2024 07:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع الغزّيين "تحريض مرفوض" ضد سكان غزة (الشرق)
lebanon 24
13/08/2024 07:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:55 | 2024-08-12
23:51 | 2024-08-12
23:39 | 2024-08-12
23:36 | 2024-08-12
23:32 | 2024-08-12
23:28 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24