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الخارجية الأميركية: بلينكن تحدث مع نظيره التركي حول أهمية عودة حماس للمفاوضات

Lebanon 24
12-08-2024 | 22:23
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