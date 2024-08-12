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ترامب: الجميع ينتظر هجوماً من إيران ضد إسرائيل لكن الإيرانيين لن يهاجموا والوضع في الشرق الأوسط يمكن أن يقود إلى حرب عالمية ثالثة

Lebanon 24
12-08-2024 | 22:26
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