Advertisement

أخبار عاجلة

CNBC في إحصاء: ترامب ذكر "المهاجرين كأشخاص خطرين" نحو 24 مرة خلال محادثته مع ماسك

Lebanon 24
12-08-2024 | 23:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عطل فني أثار الانتقادات... حرج ماسك أمام ترامب والعالم خلال اللقاء على "إكس"
lebanon 24
13/08/2024 09:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"مقابلة القرن".. ترامب وإيلون ماسك وجهاً لوجه على منصة اكس
lebanon 24
13/08/2024 09:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع كيم جونغ أون: "زري الأحمر أكبر من زرك"
lebanon 24
13/08/2024 09:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد بولس منسق العلاقات العربية للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لـ "الجديد": ترامب يسعى دائماً الى السلام من خلال استعمال القوة وتحالف اسرائيل مع الولايات المتحدة تاريخي بغض النظر من هو الرئيس
lebanon 24
13/08/2024 09:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:21 | 2024-08-13
02:20 | 2024-08-13
02:18 | 2024-08-13
02:16 | 2024-08-13
02:14 | 2024-08-13
02:14 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24