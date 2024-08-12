Advertisement

أخبار عاجلة

غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

Lebanon 24
12-08-2024 | 23:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات
lebanon 24
13/08/2024 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات إسرائيلية على شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة (العربي)
lebanon 24
13/08/2024 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
آليات إسرائيلية تطلق نيرانها على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
13/08/2024 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: مروحيات إسرائيلية تطلق النار بشكل كثيف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
lebanon 24
13/08/2024 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:21 | 2024-08-13
02:20 | 2024-08-13
02:18 | 2024-08-13
02:16 | 2024-08-13
02:14 | 2024-08-13
02:14 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24