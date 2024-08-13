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البيت الأبيض يطلب من تركيا وبقية الحلفاء الضغط على إيران لخفض التوترات الإقليمية

Lebanon 24
13-08-2024 | 00:07
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