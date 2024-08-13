Abc news نقلاً عن مسؤول أميركي: نشر حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جورجيا" و154 صاروخ كروز من طراز توماهوك يبعث برسالة قوية تتعلق بقدرة هجومية كبيرة

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