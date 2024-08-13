Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: دعوة دول أوروبية لنا بالامتناع عن الرد على إسرائيل تفتقر للمنطق السياسي

Lebanon 24
13-08-2024 | 01:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: البيان الأوروبي الثلاثي الذي يدعو طهران إلى الامتناع عن الرد على إسرائيل يفتقر إلى "المنطق السياسي"
lebanon 24
13/08/2024 09:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: إسرائيل تفتقر الإرادة السياسية لإنهاء الحرب
lebanon 24
13/08/2024 09:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية: مواصلة الأطراف الأوروبية لدورها السلبي وعدم إدانة إسرائيل هو تشجيع لها على إرهابها (الميادين)
lebanon 24
13/08/2024 09:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية تستدعي رؤساء البعثات الدبلوماسية لتأكيد عزمها الرد على إسرائيل (العربية)
lebanon 24
13/08/2024 09:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:21 | 2024-08-13
02:20 | 2024-08-13
02:18 | 2024-08-13
02:16 | 2024-08-13
02:14 | 2024-08-13
02:14 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24